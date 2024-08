Tuttosport: “Coco al primo vero test”

Tuttosport oggi in edicola si focalizza su Coco: "Gli esami veri non sono ancora cominciati. Sebbene le prime sensazioni siano ampiamente positive: figlie sia delle prestazioni offerte nelle amichevoli del precampionato che della buona prova in Coppa Italia contro il Cosenza. Per Saul Coco il difficile viene adesso. Perché sabato c'è il Milan a San Siro. C'è Morata, c'è Rafa Leao, c'è Pulisic, c'è Chukwueze e ci sono mille altre insidie a cui badare. Per il difensore classe '99 si profila uno stress test non indifferente, che misurerà la tenuta del ragazzo anche a livello mentale. Anche perché, non va dimenticato, Coco deve ancora conoscere il calcio italiano e le difficoltà che nasconde: ciò che ha visto fi no ad adesso non è sufficiente per dargli un quadro completo del panorama".