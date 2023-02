Tuttosport: “Contro il Milan Ivan Ilic dovrebbe tornare a disposizione”

All'indomani della vittoria del Torino contro l'Udinese, Tuttosport celebra il successo dei granata. Un'altra notizia che si legge sulle colonne del quotidiano può far sorridere Juric. Si tratta del rientro di Ivan Ilic che si potrebbe rivedere già in occasione della prossima partita, a San Siro contro il Milan. Il centrocampista ex Verona ha saltato il match di ieri contro i bianconeri per un botta alla caviglia rimediata in allenamento. Ora il classe 2001 però sta meglio e spera di riuscire a giocare almeno uno spezzone di gara venerdì sera a Milano contro i rossoneri. Quest'oggi Juric ha concesso alla squadra una giornata di riposo e dall'allenamento di domani inizieranno a verificarsi le condizioni di Ilic per comprendere le chance che avrà di giocare contro il Milan.