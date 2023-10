Tuttosport: “Dieci formazioni diverse, Juric sta ancora cercando il Toro ideale”

Sulle colonne di Tuttosport questa mattina viene dedicato ampio spazio ad un approfondimento sulle formazioni iniziali del Torino in queste prime dieci partite di Serie A. Quest'oggi alle 18 il Toro scenderà in campo a Lecce per il decimo turno di Serie A e a causa delle indisponibilità di Schuurs e Vlasic partirà con la decima formazione diversa su altrettante partite fino ad ora disputate. Juric è infatti ancora alla ricerca della squadra migliore e degli interpreti che gli danno più garanzie. Il lungo infortunio del difensore olandese certamente non aiuta in questo senso dato che era uno dei punti fermi della squadra. I più utilizzati in queste prime 9 giornate sono stati Milinkovic-Savic con 810 minuti giocati e Rodriguez quota 789. Completa il podio proprio Schuurs con 771 minuti disputati, un numero però che è destinato a restare fermo per questa stagione.