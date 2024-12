Tuttosport: “Dorgu al Napoli può favorire Simeone al Toro”

Il Napoli è forte su Patrick Dorgu, esterno del Lecce. La società pugliese - per lasciar partire il proprio giocatore - chiede circa 25 milioni: per questo motivo il Napoli è chiamato a far cassa cedendo qualche giocatore. Tra i papabili nomi in uscita c'è quello del Cholito Simeone, giocatore seguito dal Torino: "Conte ha dato il via libera alla cessione di Simeone chiedendo ad Aurelio De Laurentiis un altro sacrificio per portare in azzurro Patrick Dorgu, 20 anni, jolly tuttofare del Lecce. E qui può entrare in scena il presidente granata. Lui e Vanoli vogliono Simeone in prestito, possibilmente con diritto di riscatto, con il produttore cinematografico che invece chiede 15 milioni per la cessione