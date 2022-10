Tuttosport: “È il Toro della Generazione Z”

Il quotidiano riporta poi le parole che Vanja Milinkovic-Savic ha rilasciato a Torino Channel: "Sono pigro, per cui a 12 anni sono finito in porta. Prima ero un attaccante. Ero fortissimo, giuro. Fossi rimasto in quel ruolo, ora sarei il nuovo Zlatan. Da piccolo mi piaceva Ibrahimovic solo per come giocava, poi crescendo ho capito che ha anche un carattere importante" ha detto tra le altre cose l'estremo difensore granata.