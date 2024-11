Tuttosport: “Effetto Red Bull: il Toro vola negli Usa”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Le voci del possibile interesse della Red Bull nei confronti del Torino sono arrivate negli Stati Uniti: "L’eco si espande fino all’al di là del mare, anzi dell’oceano parlandosi di Atlantico e nella fattispecie dell’interesse manifestato da Cbs Sports Usa nei confronti della realtà granata. Celebrata in un servizio televisivo ad hoc per la sua storia, accolta nella richiesta popolare di assistere a migliori risultati, paragonata nel racconto dei nonni all’epopea del Barcellona. Un argomento che continuerà a tenere alta l’attenzione, nonostante nulla in questa fase lasci indicare la minima apertura di una trattativa" si legge tra le pagine del quotidiano.