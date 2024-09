Tuttosport: “Finalmente Vlasic. Vanoli studia un Toro ancora più offensivo”

Vlasic è sempre più vicino al rientro. A causa di una lesione di alto grado del tendine dell’adduttore lungo di destra, il giocatore croato è stato costretto a saltare la preparazione estiva. Ora il numero 10 granata è pronto a tornare in gruppo: “Dopo un paziente lavoro di recupero svolto assieme allo staff medico e ai fisioterapisti è adesso prossimo a trovare l’ex del West Ham in gruppo. Fonti interne alla società lo danno tra i convocati per la partita di domenica contro il Lecce. Sarà difficile, anche a partita in corso, rivedere Vlasic in campo, ma l’occasione sarà propizia per consentire al giocatore di tornare a respirare l’atmosfera di una sfida ufficiale” si legge tra le pagine del quotidiano.