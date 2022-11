Tuttosport: “Fosse per Vlasic il riscatto sarebbe già cosa fatta”

Tra le pagine di Tuttosport quest'oggi si può trovare un focus su Nikola Vlasic che si sta rivelando un giocatore sempre più importante per questo Torino. Si legge che il croato è molto contento del suo rendimento in granata e che se dipendesse da lui il riscatto del suo cartellino dal West Ham sarebbe cosa già fatta. La cifra per acquisire il cartellino di Vlasic non è bassa: 15 milioni di euro è l'accordo che i granata sono riusciti ad ottenere con il club inglese. Per questa ragione Cairo e Vagnati ragionano e non hanno fretta di accelerare per l'acquisizione del trequartista croato. Una cifra simile nei 17 anni di gestione Cairo è stata spesa solo per Zaza, per Niang e per Verdi. Secondo il quotidiano piemontese non si esclude che a gennaio il Toro possa provare a chiedere uno sconto al West Ham a fronte di un riscatto anticipato di 6 mesi. Questi discorsi sono però rimandati a dopo il Mondiale ma le intenzioni da parte dello stesso Vlasic e soprattutto del suo allenatore Ivan Juric sono quelle di proseguire questo matrimonio.