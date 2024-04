Tuttosport: “Gilardino rinnova con il Genoa. Ma il Toro c’è”

Tuttosport dedica nell'edizione odierna un approfondimento al mercato allenatori e alle soluzioni che avrebbe vagliato il Torino in caso di addio con Juric. Spiega il quotidiano: "Gilardino è una possibilità concreta per il Toro. Sul tavolo del Genoa c'è un contratto triennale da 1 milione a stagione, allegata una clausola che consente al tecnico di liberarsi in caso di offerta ritenuta migliore (quale Gilardino potrà ritenere essere quella di Cairo) e alla società di monetizzare almeno un po' l'eventuale addio". Resta vivo anche il nome di Palladino: "Gilardino e Palladino rappresentano per certi versi una scelta simile: il primo ha leggermente più esperienza, Palladino ha invece esordito in A nel Monza, dimostrando però subito di possedere e saper esercitare il carisma per essere primo allenatore".