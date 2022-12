Tuttosport: “Gioiello di Vojvoda, ma brianzoli troppo distratti”

"Mergim Vojvoda ha fatto di tutto per lasciarsi alle spalle il suo pessimo ultimo atto del 2022 - si legge sull'edizione odierna di Tuttosport - . A Roma, prima della sosta per il Mondiale, era stato sostituto alla mezz'ora da Singo: davvero troppo brutta la sua prestazione fino al cambio voluto da Juric, spazientito dalla passività del kosovaro. Ovviamente arrabbiato, perché una sostituzione prima dell'intervallo sembra quasi un affronto, una questione personale. Non era così, perché poi Juric e Vojvoda hanno trovato modi e tempi per chiarire i propri punti di vista. Dopodiché il laterale sinistro ha ricominciato a lavorare, a testa bassa. A partire dai primi giorni al Filadelfia fino ad arrivare al ritiro di San Pedro del Pinatar, in cui ha ritrovato una condizione fisica perfetta. Contro la Cremonese in amichevole, al rientro a Torino, ha fatto bene, pur perdendo qualche pallone di troppo. Ma col Monza ha stupito: il vero Vojvoda è tornato. Anche con un gol stupendo, il secondo di giornata. Un destro magnifico, all'incrocio dei pali, su suggerimento geniale di Radonjic. Una rete che gli servirà soprattutto per alzare il morale, per tornare ad essere uno dei valori aggiunti del Toro. Nel primo anno di Juric si è rivelato tale, ora deve ripetersi dopo un girone d'andata molto complicato".