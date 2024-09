Tuttosport: “Giornata di sole, pienone allo stadio, tifo bollente”

L'edizione odierna di Tuttosport, tra i vari argomenti trattati, pone il focus sul pienone di tifosi, previsto oggi per la sfida contro il Lecce, allo Stadio Olimpico Grande Torino. La tifoseria granata sta infatti vivendo un momento di entusiasmo grazie ad un inizio di campionato promettente e solido, che sembra un'oasi dopo la deludente stagione passata. Vanoli ha rapidamente restituito alla squadra identità, speranza e unità, coinvolgendo anche i tifosi, che stanno rispondendo con grande partecipazione. La vendita dei biglietti per il match odierno conferma l'entusiasmo, con un incremento di 5-6 mila spettatori rispetto alla gara precedente contro l'Atalanta. Attesi quest'oggi allo Stadio migliaia di Under 14, motivo per il quale saranno donati astucci ufficiali del Torino ai bambini, un'iniziativa pensata per fidelizzare i più giovani. Le curve saranno animate dal tifo, con cori di sostegno alla squadra e al Mister, ma si registreranno anche i consueti cori di contestazione al presidente Cairo, che potrebbe nuovamente non essere presente.