Tuttosport: “Gosens, c’è l’incontro”

Il Torino si sta muovendo sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Paolo Vanoli in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi c'è Robins Gosens, esterno dell'Union Berlino con un passato in Italia all'Atalanta (molto proficuo) e all'Inter, non proprio fortunato. "Il direttore tecnico granata ha in calendario un summit con l’entourage dell’ex interista che servirà anche a capire come convincere il club tedesco, visto che il giocatore sarebbe felicissimo di andare al Toro. Primissima scelta per dotare la rosa del fl uidificante mancino che serve. Gosens, dunque, con alternative calde Gudmundsson, svedese venticinquenne del Lille, e Doig, del quale Vagnati ha parlato con il Sassuolo nell’ambito dei confronti su Erlic".