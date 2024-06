Tuttosport: “Gosens vuole tornare in Serie A, sogno per il Torino”

Tuttosport questa mattina rilancia una ipotesi di mercato per il Torino che è a lavoro per cercare di rinforzare la rosa da mettere a disposizione del nuovo allenatore Vanoli. Da diverso tempo nella rosa granata manca un esterno sinistro di piede mancino che possa diventare un punto di riferimento per questa fascia come fatto da Bellanova sulla corsia di destra. Il nome che viene rilanciato dal quotidiano piemontese è quello di Robin Gosens. L'esterno tedesco sembrerebbe aver chiesto la cessione all'Union Berlino che ha vissuto una stagione molto complicata in Bundesliga e si è salvato nelle ultime giornate. Gosens avrebbe voglia di tornare in Serie A e vorrebbe informare la dirigenza tedesca di questa sua intenzione, sull'ex Inter e Atalanta ci sono il Torino e anche altre società con una richiesta che non si allontanerà troppo dai 12 milioni spesi un anno fa dall'Union Berlino per portarlo in Bundesliga.