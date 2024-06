Tuttosport: “Granata anche su Zortea”

Il Torino si muove sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I granata stanno monitorando sia Wolfe dell'Az che Zortea, che in questa stagione ha giocato col Frosinone. "Tra gli ultimi elementi seguiti da Vagnati c’è il norvegese David Wolfe, reduce da una stagione positiva con gli olandesi dell’Az Alkmaar. Tanto che, da novembre, è pure diventato una risorsa della nazionale norvegese: già 4 presenze. Il valore del cartellino si assesta attorno ai 5 milioni". Su Zortea invece: "I granata negli ultimi giorni hanno chiesto informazioni per Nadir Zortea, che può lasciare l’Atalanta dopo l’ottimo semestre in prestito al Frosinone dove ha fornito 5 assist e segnato 2 gol. Un impatto che non è passato inosservato e che ha attirato diverse attenzioni. A sondare il terreno c’è appunto anche il Torino, oltre a Monza e al neopromosso Como".