Tuttosport: “Hajdari, 4 milioni +1, è a un passo dal Toro”

Si sta muovendo il mercato del Torino. Vagnati punta a rinforzare il reparto difensivo, soprattutto dopo la partenza di Alessandro Buongiorno al Napoli. "Il difensore 21enne Hajdari è a un passo dal Torino. Quello che ha assestato Davide Vagnati assomiglia tanto a un proverbiale uno-due: dapprima lo scatto in avanti dei giorni scorsi, poi un rilancio (ieri) che potrebbe anche già rivelarsi decisivo. Il succo è uno solo: il Torino ha ormai in mano questo giovane talento del Lugano, centrale di piede mancino. Nei piani, andrà a sostituire Ricardo Rodriguez nella difesa a 3 di Paolo Vanoli, entrando fi n da subito in ballottaggio con Adam Masina. La speranza del dt granata è di concludere l’operazione al più presto in questi giorni, così da dirottare il centrale a Pinzolo al più tardi entro il prossimo weekend, dopo le visite mediche e la firma sul contratto. Pro memoria: i granata cominceranno ad allenarsi in Trentino da oggi".