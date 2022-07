Tuttosport: “I movimenti di mercato in casa Toro, Belotti a un passo dal Monaco”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Redazione Toro News

Sull'edizione odierna di Tuttosport si parla di calciomercato e delle trattative del club granata sia in entrata che in uscita: "Continuano le voci su Andrea Belotti a un passo dal Monaco. In Francia ne sono convinti e nelle prossime

ore potrebbe esserci l’annuncio ufficiale seguito dalle visite mediche. Il club del Principato, forte di un’offerta di 3,5 milioni a stagione per tre anni, è sicuro di strappare il suo sì". Il Monaco parteciperà alle Coppe europee, palcoscenico internazionale ben garantito dal Gallo. "Intanto in casa granata prosegue la caccia al sostituto di Gleison Bremer. Per lui Cairo chiede 50 milioni, ma se ne dovessero arrivare oltre 30 è pronto a chiudere. Con i soldi della cessione del difensore Vagnati avrà più possibilità di centrare qualche colpo. Tipo Oumar Solet del Red

Bull Salisburgo, al momento però c’è ancora distanza tra i due club. Il Torino, ovviamente, deve intervenire anche su altri settori. A centrocampo l’obiettivo resta Giulio Maggiore, che è già in ritiro con lo Spezia. I liguri chiedono 6 milioni, una cifra che i granata non hanno ancora deciso di accettare. Ed è pronta un’offerta più corposa per il trequartista Filip Djuricic, che si è appena svincolato dal Sassuolo".

