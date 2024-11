Tuttosport: “I viaggi del dt Vagnati senza soldi”

L’edizione odierna di Tuttosport, tra i vari argomenti trattati, si concentra sugli scatti pubblicati dal dt Vagnati, prima da Casa Ajax, poi da un aereo… Indizi social legati a possibili trattative granata, in vista della finestra di mercato invernale: “Vagnati va in giro. Senza soldi, perché (fino a prova contraria) non ha ancora avuto indicazioni da Cairo sul budget a disposizione per gennaio. E quindi, stando così le cose, sono viaggi organizzati con le mani legate, cioè senza la possibilità di dar vita a trattative concrete, nel caso. Sembrano più viaggi di aggiornamento, di studio, che blitz di mercato in senso stretto. Vagnati Tour: con lo sconto certificato, vien da dire, conoscendo il marchio di fabbrica made in Cairo. Viaggi di un dt in scadenza a giugno, che da oltre un mese ha trovato l'accordo con UC per il rinnovo contrattuale fino al 2027, ma senza che poi il suo presidente abbia inteso ufficializzare l'intesa. Perché?”