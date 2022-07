Tuttosport: “Idea scambio Colley-Linetty, ma la Samp chiede un conguaglio”

Per sostituire Bremer il Torino avrebbe messo nel mirino Omar Colley. L'idea dei granata è quella di intavolare uno scambio con Linetty, che piace a Giampaolo, ma la Sampdoria avrebbe chiesto anche un conguaglio economico, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "Tentativo di scambio tra Linetty e Colley: Torino e Sampdoria ne stanno parlando ma la situazione non è semplice, anzi piuttosto complicata, ci sarebbero da superare delle problematiche economiche che i granata non vogliono prendere in considerazione. O si fa alla pari oppure niente, ha fatto sapere Davide Vagnati ai dirigenti blucerchiati".