Tuttosport: “Il budget di Vagnati per gennaio”

L'edizione odierna di Tuttosport pone il focus sul possibile mercato invernale del Torino, alla ricerca di una punta per sostituire Duvan Zapata. Tra le opzioni possibili ci sono Marko Arnautovic, Luka Jovic, l’ex Udinese Beto e l’argentino Simeone, ora in forza al Napoli: “Passano le settimane e sull'attaccante ci sono tante piste, alcune sotterranee, ma ancora niente di davvero concreto. Davide Vagnati ha sondato molti fronti e nelle scorse ore ha sottoposto al presidente Cairo le diverse situazioni, economiche (soprattutto) e tecniche dei giocatori che fanno al caso di Vanoli. Il tempo stringe, le promesse al tecnico di avere la punta ai primi di gennaio vanno in qualche modo mantenute”.