Tuttosport: “Il derby di Vlasic: una lotta per la convocazione”

Il Torino è in ansia per Nikola Vlasic, vittima di un problema fisico che lo ha escluso dai convocati per la gara contro la Cremonese e che potrebbe costringerlo a saltare anche il derby contro la Juventus. Di questo si parla sulle pagine odierne di Tuttosport: "Per Nikola Vlasic non è sicuramente un buon momento. Il 2023 in campo non è iniziato in maniera ottimale: colpa di un Mondiale che lo ha spremuto all'inverosimile sotto tutti i punti di vista, ma anche di un gennaio nel quale ha dovuto cantare e portare la croce in tutte le partite. Così ha perso smalto, brillantezza e imprevedibilità: le caratteristiche che gli hanno permesso di volare in Qatar con la Croazia, ma anche di conquistare il cuore dei tifosi del Toro. [...] Il guaio è tutto qui: Vlasic ha un problema fisico che rischia seriamente di fargli saltare la Juventus (problema muscolare al retto femorale destro: così la comunicazione ufficiale del Torino, lunedì pomeriggio). Da vedere l’efficacia delle terapie in questi giorni. Con in vista nuovi approfondimenti medici sul finire della settimana (possibili anche nuovi esami strumentali), che daranno un riscontro più chiaro sulla reale entità del problema".