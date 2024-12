Tuttosport: “Il piano per Arnautovic”

L'assenza di Duvan Zapata si sta facendo sentire terribilmente. L'infortunio del colombiano pesa come un macigno, sopratutto se coniugato all'astinenza da gol di Ché Adams. Per questo motivo il Torino sta correndo ai ripari e sta pensando ad Arnautovic per il mercato di gennaio, profilo decisamente più abbordabile di Simeone del Napoli e di Beto dell'Everton. "Anche qui, va da sé, Vagnati deve però far coincidere l’obiettivo con le possibilità finanziarie. Se il cartellino non rappresenta un problema, visto che Marotta dovrebbe concederlo gratuitamente, l’ingaggio di Arnautovic non è invece proponibile, per il Toro. Il giocatore, però, è in scadenza. L’emolumento semestrale, con l’Inter, è di 1,7 milioni netti (3,5 annui): il club granata è orientato a offrire al giocatore 2,7 milioni, che andrebbero a coprire i sei mesi residui della stagione in corso più la prossima".