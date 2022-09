Tuttosport: “Il Torino vince anche per Juric, assente a causa della polmonite”

La vittoria di ieri contro il Lecce è stata dedicata anche al tecnico Ivan Juric, assente in panchina a causa di una polmonite, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "Il Toro raggiunge il terzo posto ma Juric, sempre che abbia festeggiato e archiviata la vittoria contro il Lecce non si sia già concentrato sulla prova di sabato contro l’Inter, è costretto a godersi la classifica granata da casa sua: il tampone per stabilire l’eventuale positività al Covid ha dato esito negativo, ma il tecnico granata è comunque alle prese con una forma di polmonite. [...] «Abbiamo fatto una videochiamata a Juric dopo la partita. Era molto contento - dice Paro -. Purtroppo ha preso questa polmonite e speriamo di riaverlo il prima possibile al campo. Per quanto riguarda la partita, sapevamo delle difficoltà che avremmo potuto incontrare contro il Lecce: si sono difesi bassi, e noi abbiamo commesso qualche errore tecnico di troppo aiutando le loro ripartenze. Nella ripresa siamo andati meglio e nel complesso posso dire che la nostra è stata un’ottima partita»".