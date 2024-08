Tuttosport: “Il Toro all’assalto per due difensori, 5 i nomi seguiti da Vagnati”

Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato anche oggi tanto spazio al mercato del Torino. Il quotidiano piemontese sottolinea come servano ancora due difensori alla formazione granata dopo le molte partenze che ci sono state nel corso dell'estate. Il direttore Davide Vagnati segue attualmente cinque piste per riuscire a regalare a Vanoli un difensore destro e uno sinistro in modo da completare al meglio il reparto arretrato. I nomi riportati sono quelli di Zeno Van den Bosch, 21enne dell'Anversa, poi c'è anche Jay Idzes, 24enne che Vanoli conosce già molto bene essendo stato uno dei pilastri del suo Venezia e infine Robin Hranac, 24enne del Viktoria Plzen. Per quanto riguarda la scelta di un difensore destro la scelta dovrebbe ricadere su uno di questi visto che un altro profilo seguito era Rodrigo Becao (ex Udinese oggi in forza al Fenerbahce) ma l'Atalanta al momento sembra essere in vantaggio. Infine per il ruolo di braccetto sinistro si segue ancora Albian Hajdari del Lugano che è sul taccuino di Vagnati da inizio mercato.