Tuttosport: “Il Toro cerca tre jolly in attacco: scatto per Laurienté”

E' il mercato estivo a tenere banco su Tuttosport. Continuano le trattative per portare Dovbyk a guidare l'attacco granata. In alternativa per il reparto offensivo c'è Joao Pedro che può rappresentare un'occasione, viste le cifre al ribasso post retrocessione. Prima però resta da capire la situazione di Dennis Praet: "Il Torino punta a riaverlo in prestito oneroso con diritto, Juric lo ha espressamente chiesto, ma il Leicester per ora ha preso tempo. Non un gran segnale. Vuole capire se riuscirà a venderlo altrove. Altrimenti: avanti nelle discussioni col Torino, però ragionando come minimo su un obbligo di riscatto condizionato". Avanti nei colloqui con Solomon, ma è su un altro jolly offensivo che Tuttosport dirotta l'attenzione: "Armand Laurienté del Lorient, 23 anni, decollato nella Ligue con 35 presenze, 6 reti e 2 assist gol. E’ un altro giovane di sicura qualità: in stile Solomon. E non è affatto assurdo immaginare che, dopo un paio di anni di cura Juric, anche lui possa valere il doppio del suo attuale valore di mercato".