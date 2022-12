Tuttosport: “Il Toro ci prova per Cheddira: pronti 5 milioni”

Tuttosport oggi in edicola si concentra sul mercato del Torino. Uno dei possibili obiettivi per l'attacco è Cheddira del Bari, protagonista con la sua Nazionale al Mondiale, il cui valore di mercato, a causa di questo, è cresciuto: "I soldi ci sono. Non tanti, ma abbastanza per l’occasione. Urbano Cairo per acquistare la punta in questo mercato invernale ha stanziato 5 milioni, indipendentemente da quello che verrà fatto per Sasa Lukic. Ecco, allora, la proposta che Vagnati è pronto a consegnare a Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, per Walid Cheddira, 24 anni, marocchino e protagonista ai mondiali in Qatar, capocannoniere della Serie B con 10 gol in sole 13 partite (ne ha saltate diverse per partecipare ai mondiali). Una prima punta vera, elemento potente ma pure agile e con un buon fiuto del gol. Il giocatore potenzialmente giusto per il Toro. Il Bari al momento non ha intenzione di cederlo, tanto meno di svenderlo, ma davanti alla proposta granata (ripetiamo: 5 milioni più i prestiti di Demba Seck e Bayeye) potrebbe aprire alla partenza. Anche perché l’offerta del Toro è tutt’altro che al risparmio, di questi tempi per un club incassare 5 milioni non è un dettaglio di poco conto. Cheddira al primo posto, quindi. Ma lo stesso tentativo i granata potrebbero farlo per l’angolano M’Bala Nzola dello Spezia, 26 anni, 7 gol in 15 partite in campionato. Il giocatore, grazie ad una clausola che pochi conoscevano, non è più in scadenza nel 2023 ma nel giugno del 2024". Sullo sfondo è viva la trattativa per Shomurodov: "Non bisogna trascurare le possibilità di Eldor Azamatovic Shomurodov, 27 anni, attaccante uzbeko della Roma che con Mourinho non trova spazio: in campionato appena 6 presenze e nessun gol. I granata, considerando anche il suo ingaggio, lo vorrebbero in prestito con il solo diritto di riscatto mentre i giallorossi chiedono l’obbligo. Toro e Roma si stanno parlando, ma molto dipenderà dall’evoluzione delle trattative di Cheddira innanzitutto e poi di Nzola. L’unica certezza, in mezzo a questi tre nomi, è che il Torino ha assolutamente bisogno di un attaccante". Lamberto Zauli ha poi concesso un'intervista al quotidiano per parlare di Filippo Ranocchia, uno dei possibili obiettivi del Toro, così ha commentato le caratteristiche del giocatore del Monza: "Si può considerare un giocatore simile al Pobega dello scorso anno. Probabilmente rispetto a quest’ultimo è meno strutturato fisicamente, ma ha il vantaggio di avere più gol nelle corde. Motivo per cui può essere utile sia in mezzo al campo che sulla trequarti. Se dovessi consigliarlo, lo farei con qualsiasi squadra: parliamo di un ragazzo forte. Con una mentalità granitica, grazie alla quale può arrivare lontano. Una determinazione simile non si vede così spesso".