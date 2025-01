Tuttosport: “Il Toro è sempre più vicino all’ex attaccante dell’Udinese”

Oltre ai consueti articoli post Torino-Parma, terminata con un pareggio senza reti, il quotidiano Tuttosport dedica oggi particolare spazio al calciomercato, in cui i granata hanno necessità di muoversi e di farlo in fretta. Nello specifico, un articolo è dedicato a Beto, che è stato visto all'aeroporto di Manchester con direzione Torino. Secondo il quotidiano il Torino starebbe lavorando per raggiungere un accordo con l'Everton: i granata starebbero cercando di far accettare la propria proposta, che vedrebbe il brasiliano passare sotto l'ombra della Mole con un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni che scatterebbe al verificarsi di determinate condizioni. Per il Torino, Beto sarebbe una pedina fondamentale, il più adatto a sostituire Zapata tra i nomi usciti nello scorso mese. Spazio anche all'altro obiettivo di mercato di cui si è tanto parlato: Cesare Casadei. Come riportato da diverse fonti, il Torino avrebbe già il sì del giocatore, ma c'è distanza fra i due club per raggiungere l'accordo. "La richiesta degli inglesi è quella di arrivare ad un pacchetto da circa 20 milioni, tra valore del cartellino e recompra. Il Toro si è già spinto a 12 milioni, dopo aver presentato una primissima offerta (respinta) da 8" riporta il quotidiano. La chiave della trattativa potrebbe proprio essere la clausola della recompra, a cui gli inglesi tengono tanto. Secondo il quotidiano "L’alternativa a Casadei rimane Tanner Tessmann, giocatore che Vanoli conosce benissimo avendolo allenato a Venezia".