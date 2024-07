Tuttosport: “Il Toro mette nel mirino Laurienté”

Le pagine sul Torino dei quotidiani in edicola

Mentre si delineano gli ultimi dettagli dell'affare che dovrebbe portare Alessandro Buongiorno a vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione. La dirigenza granata prepara il 2024-25: ci potrebbero essere tanti soldi da investire. Uno dei nomi che sta circolando in sede di mercato è quello di Armand Laurienté che il Toro aveva già attenzionato due anni fa. Su di lui, oltre ai granata, ci sono il Parma, il Cagliari, il Genoa. Vanoli ha espresso il suo gradimento per il giocatore, ma i neroverdi dovranno abbassare le proprie richieste se si vorrà concludere la trattativa in modo positivo.