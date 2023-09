La Stampa: “Il Toro sottrae all’Inter il manager capace di rianimare San Siro”

Non c'è solo il campo verde dalla forma rettangolare. C'è anche un'altra partita da giocare, quella sugli spalti. Questo è uno degli obbiettivi che si è posto il presidente Urbano Cairo, tanto da coinvolgere Luca Innocenti, ex manager dell'Inter responsabile della biglietteria per dieci anni. Nell'edizione odierna de La Stampa viene posta l'attenzione su questo nuovo innesto all'interno della società. "C’è un Torino lanciato nel futuro che prova a migliorare tutti gli aspetti, non solo quelli legati ai risultati del campo. A questi ultimi ci pensa Juric, a tutto il resto una rete di dirigenti cresciuta anche numericamente, con un compito altrettanto decisivo. In questo filone si inserisce l’ultimo acquisto di Cairo: è Luca Innocenti, nuovo responsabile dei ricavi dell’ex Comunale voluto direttamente dal patron per rendere il Grande Torino più colorato e dinamico".