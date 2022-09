Tuttosport: “Il Toro vincendo a San Siro eguaglia il record nell’era dei 3 punti”

Quest'oggi Tuttosport propone un curioso dato che potrebbe aiutare il mondo del Torino ad avere uno stimolo in più per cercare di vincere domani a San Siro contro l'Inter. In caso di successo contro i nerazzurri, i ragazzi di Juric eguaglierebbero un record che in casa granata si è visto solo una volta negli ultimi 28 anni, ovvero da quando la vittoria in Serie A vale 3 punti (stagione 1994/95). Solamente una volta il Toro nella massima serie è riuscito ad avere la bellezza di 13 punti dopo 6 giornate e oggi i granata sono a quota 10 dopo 5 partite. Vincendo a San Siro, dunque, pareggerebbero ciò che fece la squadra di Ventura nel 2015/16. Quel Toro nelle prime 6 gare vinse con Frosinone, Fiorentina, Sampdoria e Palermo oltre al pareggio con il Verona e alla sconfitta con il Chievo. La squadra di Juric avrà dunque uno stimolo in più per cercare di battere l'Inter in casa propria e pareggiare un bel record della storia di questa società.