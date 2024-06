Tuttosport: “Ilic e Sanabria in vendita, trattative per la loro uscita dal Toro”

Tuttosport questa mattina fa il punto della situazione sul mercato in uscita del Torino che vede due importanti nomi in odore di cessione. Si tratta di Antonio Sanabria e di Ivan Ilic: i due calciatori granata possono infatti essere venduti in questa sessione di mercato per garantirsi un tesoretto importante da cui ripartire per nuovi innesti sul fronte del mercato in entrata. Il centravanti paraguaiano sarebbe infatti interessato a tornare in Spagna dove ha già giocato con Sporting Gijon e Betis, su di lui si registra anche un apprezzamento del neopromosso Parma. Può partire anche il centrocampista serbo che si sta mettendo bene in mostra nel corso di questo Europeo e al momento piace in Premier League. Il Toro infatti potrebbe cedere Ilic senza grossi rimpianti se dovesse arrivare una proposta che possa consentire di rientrare di quasi tutti quei 17 milioni di euro (comprese le commissioni) investiti per prelevarlo dal Verona.