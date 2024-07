Tuttosport: “Ilic ricoperto di rubli dice si”

L'edizione odierna di Tuttosport si focalizza sul mercato in uscita del Torino, facendo il punto sulle trattative riguardanti Ilic e Buongiorno. "Mentre Ivan giocava ancora in Germania, lo Zenit si stava già muovendo col Torino e con l’entourage del play. Poi il 28 giugno, due venerdì fa, su queste colonne furono svelati l’interesse del club di San Pietroburgo e l’entità delle offerte recapitate attraverso intermediari sia russi sia serbi: 25 milioni (e Ilic era stato acquistato per 16 milioni, da Cairo)".