Tuttosport: “Ilic, si tenta il recupero lampo. Ricci shock, rischia due mesi fuori”

L'infortunio di Samuele Ricci è una tegola pesantissima per il Torino. "Incredibile: una dannazione. Ricci ko, diciamo per almeno un mese e mezzo e tocchiamo ferro, perché l’assenza potrebbe pure risultare più lunga, 60 giorni". E ora Juric pensa a come gestire Ilic vista l'emergenza con cui i granata si presenteranno a San Siro: "A questo punto si valuterà anche se sia possibile lanciarlo già dal primo minuto, a San Siro contro il Milan, venerdì sera. Difficile, però. Difficilissimo. Anche perché il centrocampista non si è ancora allenato a pieno regime. La prima vera risposta si avrà oggi, quando sapremo se Ilic sarà stato in grado di riprendere a lavorare col gruppo senza troppe problematiche legate ai contrasti e al dolore in fase calante, ma non ancora scomparso del tutto".