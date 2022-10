Tuttosport: “In attacco, un Toro quasi inesistente nel derby: servono rinforzi”

Uno degli aspetti che è stato più messo in evidenza durante Torino-Juventus di ieri, sabato 15 ottobre, è sicuramente la necessità di avere dei giocatori in più: in attacco, ad esempio, ieri si è giocata una partita senza punte, se non l'ultima parte con l'entrata di Pellegri. Ma Ivan Juric, come riporta Tuttosport dalle sue parole in conferenza stampa, dichiara: "Se a gennaio battaglierò alla mia maniera per avere i rinforzi che ci servono per crescere? No, non batterò nessun pugno sul tavolo, non farò il pazzo alla mia maniera, tanto non serve a niente. Perché? Perché ho già preso due schiaffi. E quindi basta, ho fatto tre passi indietro. Tanto sarebbe inutile. Io penso solo ad allenare al meglio i ragazzi che ho per farli crescere". Una sorta di arresa nei confronti della società con la quale ha firmato un contratto fino al 2024. Ecco che il reparto degli attaccanti è uno su cui Juric avrebbe più bisogno di rinforzi: non succedeva da quando c'era Ventura alla guida del Toro che i granata avessero così pochi gol fatti dopo una prima parte di stagione. Ieri a maggior ragione, con Sanabria in Tribuna per affaticamento e Pellegri che non aveva recuperato del tutto, il tecnico granata ha dovuto arrangiarsi senza punte, schierando tutti e tre i trequartisti contemporaneamente, senza però raggiungere una rete o un risultato positivo. "Serve un titolare, serve un giocatore sul quale investire una parte sostanziosa dei ricavi propiziati dalla cessione di Bremer", scrive Tuttosport.