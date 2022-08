Tuttosport: “Izzo, Zaza e Verdi bloccano gli arrivi”

Il problema del Torino sono gli esuberi, "giocatori che arrivano a guadagnare 2 milioni netti a stagione - si legge su Tuttosport - . Elementi che senza pensarci su Ivan Juric ha messo fuori rosa. I nomi sono quelli che tutti conoscono e che al momento nessuno vuole: Izzo, Zaza e Verdi". Se il difensore si abbassasse lo stipendio potrebbe trovare una buona destinazione visto che nessuno mette in dubbio il suo valore. Stesso discorso per Simone Zaza. "Davide Vagnati lo ha proposto a tutti e nelle ultime ore l’attaccante ha rifiutato il trasferimento in Turchia. Per Verdi, concludendo il discorso degli esuberi, c’è qualche spiraglio in più. Il trequartista continua a piacere alla Salernitana ma i campani non sono disposti a sborsare i soldi (4-5 milioni) che hanno chiesto i granata". L’obiettivo dei campani è quello di prenderlo nell’ultimo giorno di mercato con un forte sconto. Al momento resta a