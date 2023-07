Tuttosport: “Juric attende Vlasic e Doig, l’Inghilterra chiama Schuurs”

"Le due posizioni non sono contraddittorie: da una parte c’è Perr Schuurs che sente sua Torino e poco prima di atterrare a Caselle scrive "tornato a casa", dall’altra c’è il medesimo giocatore che in granata non avrebbe problemi a restare, ma che sa bene come la società sta alimentando un’asta per cederlo e finanziare le operazioni in entrata. E in tal senso sull’olandese è forte il richiamo della Premier League". Le cifre: "Schuurs è arrivato a costare ben più di 30 milioni. Tale cifra, 30 milioni appunto, sono stati infatti messi sul piatto dal Liverpool: il Toro, che ne chiede 40 e che comunque ne vuole almeno 35, ha risposto no. Ben sapendo che il Napoli ne aveva stanziati 28 totali (25 più 3 di bonus), e che pure il Crystal Palace prima e il West Ham poi hanno varato manovre di accerchiamento all’obiettivo: Vagnati per adesso rimane in attesa, conscio di poter alimentare un’asta destinata a partorire un’offerta da almeno 35 milioni". Così il quotidiano torinese sulla situazione di Doig: "Siamo ad un passo, per il passaggio di Josh Doig al Torino. Il club granata, che ha superato il Bologna, ha messo sul tavolo della trattativa 6 milioni, il Verona può dare l’ok a 7. Lo scozzese è una priorità mentre Mazzocchi a questo punto deve considerarsi un’alternativa". Per Vlasic invece: "L’altro giocatore che Juric aspetta con ansia è Vlasic, il trequartista preferito. Per ora il West Ham non ha fatto sconti. Chiede i 13 milioni pattuiti nel diritto di riscatto (scaduto) ma l’intransigenza del giocatore, che vuole a tutti i costi raggiungere il Toro e Juric, potrebbe facilitare il discorso".