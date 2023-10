Il problema che riguarda il reparto offensivo del Toro è ormai noto. Ivan Juric sta difatti sfruttando questa sosta nazionali per cambiare e cercare di risolvere la situazione, favorendo Zapata. "Così Juric cambia il Toro per Zapata", si legge sulle pagine di Tuttosport. Il tecnico croato sta facendo diverse prove al Filadelfia al fine di far tornare la propria squadra al gol. Prove anche a centrocampo, mentre l'unica certezza arriva dalla difesa a tre.