Tuttosport: “Juric e la tensione con i tifosi”

Il tema affrontato dal quotidiano quest'oggi è quello della tensione tra Juric e i tifosi granata. "Meglio dell'indifferenza" sostiene il tecnico. Juric poi rilancia e continua: "Toro in crescita. Al Filadelfia ho avuto un incontro top, con persone vere. Loro volevano far reagire la squadra, io ce l'avevo con l'ambiente: non mi sono piaciuti gli insulti ai giocatori. Da un mese rivedo cose belle".