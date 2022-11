Tuttosport: “Juric senza le punte, ma il tridente dei trequartisti piace”

"I granata hanno in serbo le alternative per far fronte all’assenza di Pellegri - si legge su Tuttosport - . Ebbene

senza l’attaccante che Juric sta cercando di portare a rapida maturazione è toccato a Radonjic prendere la prima di copertina. Il raddoppio granata è arrivato poi da Vlasic, che questa volta segna da centravanti vero, lui che contro i blucerchiati torna in mezzo ma solo per l’assenza di Pellegri e le non ideali condizioni fisiche di Sanabria: al 14’ della ripresa riceve palla da Vojvoda, si gira sul piede perno e con una conclusione rasente e chirurgica batte per la seconda volta Audero. Per integrare il quadro il tridente si completa con Miranchuk, il quale questa volta non entra nelle azioni chiave, ma disputa una prova di buona continuità".