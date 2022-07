Tuttosport: “Juric sogna Kumbulla come sostituto di Bremer”

Sembra esserci un nome su tutti che stuzzica in maniera particolare il tecnico granata Juric come sostituto del partente Bremer. Si tratta di Kumbulla, centrale difensivo che il croato ha già allenato a Verona, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "Si sa che il sogno di Ivan Juric per la difesa è quello di poter nuovamente allenare Marash Kumbulla, 22 anni, centrale della Roma, albanese con passaporto anche italiano, giocatore che il tecnico croato ha avuto e valorizzato nel Verona. Il centrale, che nel finale di stagione in giallorosso ha dimostrato tutte le sue doti, al momento per la Roma non è sul mercato, ma nello stesso tempo non è considerato incedibile. Kumbulla stravede per Juric e questo aspetto, alla distanza, può giocare a favore dei granata".