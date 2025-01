Tuttosport: “La fame di Vanoli”

Le notizie sul mondo granata nei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sulla conferenza di Paolo Vanoli. A seguire le parole del quotidiano: "«Darei tutto per vincere il derby», le parole che Vanoli usa per rendere l’idea della pazza voglia che ha di superare i bianconeri. «La società deve capire l’importanza di questo mercato», aggiunge chiamando a un atto di responsabilità Cairo e Vagnati. «All’andata ho capito quanto conti questa partita per la tifoseria», prosegue Vanoli. Ed è questo un punto centrale: oggi si verificherà se il sentimento dei tifosi granata sia anche quello dei giocatori".