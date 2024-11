Tuttosport: “La marcia della speranza”

"L'atto ufficiale avverrà oggi, quando un professionista incaricato si recherà in Municipio per depositare la richiesta ufficiale: il modulo con tutte le indicazioni necessarie, con allegato il percorso programmato - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - L’auspicio dei tifosi: che già nel volgere di pochi giorni il Comune conceda i permessi". E in conclusione: "Ordunque, i tifosi del Torino sono pronti a scendere di nuovo in piazza per dare vita a una manifestazione pacifica, espressione del loro libero pensiero. Una manifestazione ovviamente aperta a tutti, non divisiva, in grado di radunare sotto una stessa bandiera ideale tutte le anime del tifo: tifosi di ogni età, estrazione e sentire".