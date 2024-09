Tuttosport: “La risorsa Gineitis”

Paolo Vanoli potrebbe ritrovare Gineitis per la sfida contro il Lecce. Il lituano è tornato a calcare il rettangolo verde di gioco e potrebbe diventare una risorsa importante per il tecnico granata. "Ieri è tornato a metterla fi nalmente in mostra sostenuto da una crescente ma già confortante condizione fi sica. Ha infatti preso parte all’intera partitella fatta disputare da Vanoli, e salvo intoppi sarà disponibile per la ripresa. Una risorsa importante, per un centrocampo che ha trovato la cerniera titolare, e che può avere in Gineitis una preziosa alternativa."