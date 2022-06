Tuttosport: “Toro, Laurienté si avvicina. Oggi incontro con l’Inter per Bremer”

Nell'edizione odierna del quotidiano, Tuttosport fa il punto sul calciomercato del Torino. I nomi più caldi al momento sono quelli di Laurienté, "per il quale i granata sono arrivati a offrire 6 milioni più bonus (il Lorient ne vuole 8)", e di Mandragora: "Il Toro, per sorpassare la concorrenza della Fiorentina, deve mettere sul piatto 10 milioni". Oltre a queste due non vanno dimenticate anche le trattative in corso per Praet ("il Leicester non si schioda dalla richiesta di un obbligo di riscatto a 10 milioni senza condizioni") e per Luis Henrique ("Il Marsiglia è pronto a darlo al Torino in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni: in assenza di altre soluzioni, il brasiliano sarà preso"). In uscita invece tiene banco la questione Bremer. A tal proposito, il quotidiano dice: "Oggi è un giorno importantissimo per il futuro di Bremer. È previsto, infatti, un incontro tra il Toro e l’Inter. Cairo, tramite il suo braccio destro Davide Vagnati, parte da una richiesta di 50 milioni, ma se non arriverà una proposta che accontenti tutti, ci si dovrà accontentare di 20/25".