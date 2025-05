Tuttosport: “Lazaro, rifiutato il Friburgo per rimanere al Toro”

"E' sbocciato l’amore tra Valentino e il Toro. Il Valentino in questione è austriaco e di cognome fa Lazaro, calciatore diventato sempre più imprescindibile per il tecnico granata Paolo Vanoli - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - Tanto che dopo la virata tattica invernale dal 3-5-2 al 4-2-3-1 le prestazioni dell’esterno si sono impennate. Accelerazioni, dribbling ed equilibrismi tattici nei panni di “trequartista di raccordo” che sono risultati determinanti per accompagnare il Torino nella crescita di risultati e soprattutto di rendimento palesata nel girone di ritorno. Merito anche degli assist del classe 1996, che ha sfornato ben 7 passaggi vincenti". E in conclusione: "Il Friburgo nelle scorse settimane ha sondato il terreno per l’esterno destro, che però per il presidente Cairo non è sul mercato. Niente da fare dunque per l’ambizioso club tedesco, che attualmente veleggia al quarto posto in Bundesliga. Campionato dove Lazaro ha lasciato un ottimo ricordo per via dei brillanti trascorsi con le maglie dell’Hertha Berlino e del Borussia Mönchengladbach".