Tuttosport: “Lazaro verso il Torino, dubbi per Barrow e Praet”

Come tutti i quotidiani anche Tuttosport ci parla di Vlasic e del suo amore per il Torino, il croato vuole più gol e più assist e tra le tante dichiarazioni c'è anche una parte legata al suo soprannome: "Il soprannome Pitbull mi piace molto, ma adesso voglio crescere e meritarne uno ancora migliore, siamo pronti per affrontare e battere il Cagliari". Il giornale parla anche di Zima e Djidji che potrebbero rientrare in gruppo già nella partita di lunedì. Il quotidiano scrive così: "I due difensori ieri per la prima volta sono tornati a lavorare in gruppo, ma Juric sorride, potrebbe già convocarli almeno in panchina contro il Cagliari. Migliorano anche le condizioni di Demba Seck, che rimane però l'unico granata indisponibile, continua infatti a lavorare a parte". Tuttosport dedica una pagina anche al mercato del Toro e scrive come segue: "Lazaro corre verso il Torino, l'austriaco infatti ha fatto sapere ai nerazzurri che vuole i granata, la trattativa è ora in dirittura d'arrivo. Per Barrow invece serve tempo, la trattativa è ancora in una fase iniziale e potrebbe trasformarsi in certezza nell'ultimo giorno di mercato. Il colpo dell'ultimo minuto potrebbe essere anche quello di Praet".