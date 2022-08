Tuttosport: “Linetty può lasciare il Toro ma Juric per ora ha bisogno di lui”

Quest'oggi Tuttosport fa il punto sul mercato del Torino. Il quotidiano piemontese analizza i casi di Karol Linetty e si Jacopo Segre, due giocatori che sembravano ad un passo dal salutare i colori granata ma dei quali Juric si è trovato ad avere bisogno. Nella prima giornata di Serie A, nella quale il Toro ha sfidato il Monza, erano molte le assenze in casa granata e così il polacco si è ritrovato ad essere titolare al fianco di Ricci mentre l'ex Primavera granata è entrato nel finale per difendere il vantaggio. Adesso entrambi lavorano al Filadelfia con la speranza di poter avere sempre più occasioni in granata anche se per entrambi fino all'ultimo non si potrà escludere un addio in questa sessione di mercato.