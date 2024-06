Tuttosport: “Lo Zenit vuole Ilic: offerti 25 milioni”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Lo Zenit San Pietroburgo ha messo gli occhi su Ivan Ilic. Il centrocampista - fresco di eliminazione con la sua Serbia da Euro 2024 - è arrivato a Torino per 16 milioni nel gennaio 2023 voluto fortemente da Juric. Ora sul giocatore è forte l'interesse dello Zenit: "Attraverso intermediari, lo Zenit ha avviato contatti con il Torino e con l’entourage del centrocampista, con grande concretezza, mettendo subito sul piatto la bellezza di 25 milioni di euro. E già si parla di un supercontratto per il regista: almeno 3 milioni netti a stagione. Ora i russi cercheranno di convincere il play a dire sì: possibili anche rilanci, quanto all’entità dell’ingaggio. Non sarà facile: si vedrà nei prossimi giorni." scrive il quotidiano tra le sue pagine.