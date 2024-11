Tuttosport: “L’obiettivo è Simeone però rimane in salita”

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sulla trattativa riguardante Simeone . A seguire le parole del quotidiano: "Il bomber prima di tutto. O meglio: vista la situazione, i tifosi del Toro si accontenterebbero semplicemente di avere un attaccante in grado di segnare diversi gol... Per questo non arriverà un giocatore che punta a vincere la classifica dei cannonieri ma, piuttosto, una punta che riesca a dare una scossa al reparto offensivo dei granata, in astinenza di tutto: occasioni, reti e vittorie. Il grave infortunio di Zapata ha messo nei guai Vanoli, anche se il tecnico non pensava di scivolare così in basso..."