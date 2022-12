Tuttosport: “Lukic scalda il mercato e Vagnati ritorna su Nandez”

In casa granata si continua a riflettere sulla situazione di Sasa Lukic, che potrebbe presto lasciare il Torino, con un occhio anche al mercato in entrata, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "Entrambi andranno a scadenza con i rispettivi club nel 2024, sono in questo momento lontani dal rinnovo, e hanno buone possibilità di lasciare il club di appartenenza nel mercato che aprirà i battenti lunedì 2 gennaio per chiudersi martedì 31. I calciatori in questione sono il granata Sasa Lukic e il rossoblù Nahitan Nandez. [...] Se Cairo e Vagnati vogliono incassare il giusto dalla sua cessione - attorno ai 15 milioni - è tra qualche settimana, che dovranno imbastire la trattativa decisiva per l’uscita di Lukic. [...] Arduo in questa fase stabilire il valore del cartellino di Nandez, ma presumibilmente si può pensare a un Toro che debba sborsare attorno agli 8 milioni, per acquistare il cartellino del centrocampista".