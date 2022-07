Tuttosport: “Maggiore e Denayer ad un passo, Vagnati vuole fissare le visite”

Tuttosport fa il punto sul mercato del Torino in seguito alla cessione di Bremer alla Juventus, un'operazione che permette ai granata di incassare una corposa cifra da poter reinvestire. Due trattative ormai prossime alla chiusura sono quelle per Giulio Maggiore e Jason Denayer. Il direttore dell'area tecnica granata Davide Vagnati vorrebbe fissare le visite mediche dei due giocatori già nei prossimi giorni. L'offerta del Toro per il difensore belga è di un contratto quadriennale con un ingaggio di poco inferiore ai 2 milioni di euro a stagione e la sensazione è che con un rilancio si possa chiudere l'affare. Il centrocampista dello Spezia potrebbe arriva all'ombra della Mole in cambio di 5 milioni più 1 di bonus, questa è la richiesta del club ligure. Per la mediana procedono intanto anche le trattative con l'Inter per Cesare Casadei di cui si era già parlato nelle trattative con i nerazzurri per Bremer.